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Мартемьянов Иван Иннокентиевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Мартемьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1955

Сын: Мартемьянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна

Улёты, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1956

Сын: Мартемьянов Борис Иванович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна

Малиново, приморский край
Смерть
1984
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