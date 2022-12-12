Мартемьянов Иван Иннокентиевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Мартемьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.1955
Сын: Мартемьянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна
Улёты, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1956
Сын: Мартемьянов Борис Иванович
Мать ребёнка: Иванова Любовь Владимировна
Малиново, приморский край
Смерть
1984