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Коршиков Алексей Григорьевич

Место рождения

Село Безлепкино

Дата рождения

18.08.1929

Дата смерти

19.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1929

Отец: Коршиков Григорий

Мать: Коршикова Софья Михайловна

Село Безлепкино
Курская область Ястребовский район Село Безлепкино
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршикова Марина

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршикова Марина

Работа или профессия
С 1974
Парк Культуры им Горького
Тренер по фигурному катанию
Рождение ребёнка
23.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршикова Марина

Москва
Работа или профессия
С 1976
Спорткомплекс Правда
Тренер по фигурному катанию
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршикова Марина

Работа или профессия
Неизвестно
Фигурист
Смерть
19.08.2010
Москва
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