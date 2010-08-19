Коршиков Алексей Григорьевич
Место рожденияСело Безлепкино
Дата рождения18.08.1929
Дата смерти19.08.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1929
Отец: Коршиков Григорий
Село Безлепкино
Курская область Ястребовский район Село Безлепкино
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1972
Работа или профессия
С 1974
Парк Культуры им Горького
Тренер по фигурному катанию
Рождение ребёнка
23.04.1976
Москва
Работа или профессия
С 1976
Спорткомплекс Правда
Тренер по фигурному катанию
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршикова Марина
Работа или профессия
Неизвестно
Фигурист
Смерть
19.08.2010
Москва