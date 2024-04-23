Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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