Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеевич