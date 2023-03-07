Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: Тарасов Дмитрий (Митка) Тихонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Тарасов Семен (Сенка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Тарасов Карп (Карпушка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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