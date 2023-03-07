Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: Тарасов Дмитрий (Митка) Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Тарасов Семен (Сенка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Тарасов Карп (Карпушка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678