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Егор Никитин (Ович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Никита Иванов (Ич)

Мать: Лукерья Спиридонова (Вна)

Бракосочетание
16.02.1831 ст.

Жена: Авдотья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Поликарп Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Афимья Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Анна Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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