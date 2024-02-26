Егор Никитин (Ович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Никита Иванов (Ич)
Бракосочетание
16.02.1831 ст.
Жена: Авдотья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Поликарп Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Афимья Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Анна Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно