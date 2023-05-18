Катковский Антон Юрьевич
Место рожденияСтарая Слобода Ковнатского прихода
Дата рождения15.06.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1856
Отец: Катковский Юрий
Мать: Катковская Марья
Старая Слобода Ковнатского прихода
Крещение
16.06.1856
Ковнатский приход Резекненско-Разненский деканат
Бракосочетание
08.02.1887
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно