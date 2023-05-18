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Катковский Антон Юрьевич

Место рождения

Старая Слобода Ковнатского прихода

Дата рождения

15.06.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1856

Отец: Катковский Юрий

Мать: Катковская Марья

Старая Слобода Ковнатского прихода
Крещение
16.06.1856
Ковнатский приход Резекненско-Разненский деканат
Бракосочетание
08.02.1887

Жена: Катковская Юлия Матвеевна

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно
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