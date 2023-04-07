Михаил Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Евсей Афанасьевич

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
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