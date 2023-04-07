Михаил Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Евсей Афанасьевич
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно