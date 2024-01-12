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Бойцов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.12.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1913 ст.

Отец: Бойцов (Владимиров) Дмитрий Иванович

Мать: Бойцова (Смирнова) Екатерина Васильева

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Крещение
07.12.1913 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 158об-159, восприемник д. Сухоломово кр-н Александр Алексиев
Смерть
Неизвестно

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