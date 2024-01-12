Бойцов Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1913 ст.
Место жительства
Неизвестно
Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Крещение
07.12.1913 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 158об-159, восприемник д. Сухоломово кр-н Александр Алексиев
Смерть
Неизвестно