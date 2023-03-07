Обухов Иван Естифеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1727
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Обухов Естифей Михеев
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Обухов Ульян Юрьев
Мать ребёнка: Обухова Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Обухов Парфен Юрьев
Мать ребёнка: Обухова Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Обухова Фекла Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Фекла Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1727