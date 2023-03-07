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Обухов Иван Естифеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Около 1652 г.р.

Жена

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Обухов Естифей Михеев

Мать: Обухова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Обухов Ульян Юрьев

Мать ребёнка: Обухова Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Обухов Парфен Юрьев

Мать ребёнка: Обухова Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Обухов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Обухова Фекла Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Фекла Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1727
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