Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1963
Дата смерти03.12.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1987
Сын: Найденов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Найденов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найденов Сергей Александрович
Смерть
03.12.2009