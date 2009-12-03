Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.07.1963

Дата смерти

03.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1963

Отец: Шулепов Евгений Николаевич

Мать: Шулепова (Малинкина) Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.06.1987

Сын: Найденов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Найденов Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найденов Сергей Александрович

Смерть
03.12.2009

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