Пересыпкин Дмитрий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1946
Дочь: Пасынкова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Пасынкова Евдокия Николаевна
Смерть
1953
Рождение ребёнка
22.04.1954
Сын: Пересыпкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пасынкова Евдокия Николаевна