Пересыпкин Дмитрий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересыпкин Дмитрий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1946

Дочь: Пасынкова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Пасынкова Евдокия Николаевна

Смерть
1953
Рождение ребёнка
22.04.1954

Сын: Пересыпкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пасынкова Евдокия Николаевна

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