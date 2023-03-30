Рядченко Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядченко Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Марфутина Ульяна Федотовна

Отец ребёнка: Рядченко Федот

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Долженкова Евгения Федотовна

Отец ребёнка: Рядченко Федот

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ефросинья Федотовна

Отец ребёнка: Рядченко Федот

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Рядченко Федот

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суховершина Анна Федотовна

Отец ребёнка: Рядченко Федот

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рядченко Макар Федотович

Отец ребёнка: Рядченко Федот

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рядченко Федот

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