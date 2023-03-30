Рядченко Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Марфутина Ульяна Федотовна
Отец ребёнка: Рядченко Федот
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Долженкова Евгения Федотовна
Отец ребёнка: Рядченко Федот
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ефросинья Федотовна
Отец ребёнка: Рядченко Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Рядченко Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховершина Анна Федотовна
Отец ребёнка: Рядченко Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рядченко Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рядченко Федот