Альперович Борис Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльперович Борис Ильич

Альперович Борис Ильич

avatar

Место рождения

г. Харбин, КНР

Дата рождения

22.09.1927

Дата смерти

17.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Харбин, КНР
Место жительства
С 1945 по 1950
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1950 по 1955
Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1955 по 1969
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1969 по 2015
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
17.09.2015
Томск, город Томск, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close