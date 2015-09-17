Альперович Борис Ильич
Место рожденияг. Харбин, КНР
Дата рождения22.09.1927
Дата смерти17.09.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Харбин, КНР
Место жительства
С 1945 по 1950
Место жительства
С 1950 по 1955
Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1955 по 1969
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1969 по 2015
Смерть
17.09.2015