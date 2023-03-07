Соломахина (Хорошкова) Акилина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошков Тимофей Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1837
Рождение ребёнка
27.11.1837
Дочь: Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: Соломахин Аким Артемьевич
Рождение ребёнка
04.03.1843
Дочь: Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Соломахин Аким Артемьевич
Смерть
Неизвестно