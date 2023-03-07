Соломахина (Хорошкова) Акилина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Хорошкова) Акилина Тимофеевна

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Место рождения

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошков Тимофей Афанасьевич

Мать: не указана

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.02.1837

Муж: Соломахин Аким Артемьевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.11.1837

Дочь: Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: Соломахин Аким Артемьевич

Рождение ребёнка
04.03.1843

Дочь: Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Соломахин Аким Артемьевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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