Булдаков Лазар Евстафиев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиДо 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
08.11.1857 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1858 ст.
Дочь: Варвара Лазарева
Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова
Рождение ребёнка
06.07.1861 ст.
Дочь: Ольга Лазарева
Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова
Рождение ребёнка
24.02.1864 ст.
Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дресвянникова Анна Лазарева
Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Булдакова Анисия Лазарева
Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бякова Ольга Лазарева
Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1890