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Булдаков Лазар Евстафиев

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Место рождения

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1890

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Булдаков Автоном Власов

Мать: Булдакова Параскева Якимова

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.11.1857 ст.

Жена: Булдакова Лукия Саввинова

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1858 ст.

Дочь: Варвара Лазарева

Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1861 ст.

Дочь: Ольга Лазарева

Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.02.1864 ст.

Сын: Булдаков Василий Лазарев

Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дресвянникова Анна Лазарева

Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Булдакова Анисия Лазарева

Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бякова Ольга Лазарева

Мать ребёнка: Булдакова Лукия Саввинова

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1890
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