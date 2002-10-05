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Першин Алексей Ефимович

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Место рождения

Тульская обл., Кимовский р-он, Клекоткинский с/с, дер. Богоявленовка (позже Рязанская обл., Скопинский р-он)

Дата рождения

18.02.1933

Дата смерти

23.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1933

Отец: Першин Ефим Григорьевич

Мать: Першина Ольга Якимовна

Тульская обл., Кимовский р-он, Клекоткинский с/с, дер. Богоявленовка (позже Рязанская обл., Скопинский р-он)
Рождение ребёнка
05.12.1957

Сын: Першин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Першина Варвара (Анна) Андреевна

Москва
Рождение ребёнка
07.12.1964

Сын: Першин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Першина Варвара (Анна) Андреевна

Москва
Смерть
23.12.1988
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