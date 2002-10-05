Першин Алексей Ефимович
Место рожденияТульская обл., Кимовский р-он, Клекоткинский с/с, дер. Богоявленовка (позже Рязанская обл., Скопинский р-он)
Дата рождения18.02.1933
Дата смерти23.12.1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1933
Отец: Першин Ефим Григорьевич
Мать: Першина Ольга Якимовна
Тульская обл., Кимовский р-он, Клекоткинский с/с, дер. Богоявленовка (позже Рязанская обл., Скопинский р-он)
Рождение ребёнка
05.12.1957
Мать ребёнка: Першина Варвара (Анна) Андреевна
Москва
Рождение ребёнка
07.12.1964
Мать ребёнка: Першина Варвара (Анна) Андреевна
Москва
Смерть
23.12.1988