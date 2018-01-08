Рамазанова (Киреева) Елена Арнольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Киреева) Елена Арнольдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1982

Дата смерти

08.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1982

Отец: Киреев Арнольд Прокопьевич

Мать: Киреева (Васенина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.12.2003

Сын: Киреев Даниил

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестный

Рождение ребёнка
23.06.2008

Сын: Рамазанов Вячеслав Артурович

Отец ребёнка: Рамазанов Артур

Рождение ребёнка
23.06.2008

Сын: Рамазанов Вадим Артурович

Отец ребёнка: Рамазанов Артур

Смерть
08.01.2018

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