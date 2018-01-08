Рамазанова (Киреева) Елена Арнольдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1982
Дата смерти08.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамазанов Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.12.2003
Сын: Киреев Даниил
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестный
Рождение ребёнка
23.06.2008
Сын: Рамазанов Вячеслав Артурович
Отец ребёнка: Рамазанов Артур
Рождение ребёнка
23.06.2008
Сын: Рамазанов Вадим Артурович
Отец ребёнка: Рамазанов Артур
Смерть
08.01.2018