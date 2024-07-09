Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Щапов Михаил
Мать: Щапова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно