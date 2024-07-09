Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Щапов Михаил

Мать: Щапова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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