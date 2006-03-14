Аликина (Мальцева) Зоя Александровна
Место рождения
Дата рождения16.02.1923
Дата смерти14.03.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923
Рождение ребёнка
14.12.1946
Дочь: Чистякова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Аликин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1949
Дочь: Яговцева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Аликин Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2006