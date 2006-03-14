Аликина (Мальцева) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликина (Мальцева) Зоя Александровна

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Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

16.02.1923

Дата смерти

14.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923

Отец: Мальцев Александр Степанович

Мать: Мальцева Мария Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1946

Дочь: Чистякова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Аликин Александр Андреевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1949

Дочь: Яговцева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Аликин Александр Андреевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аликин Александр Андреевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
14.03.2006
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
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