Кондратьев Тихон Александрович
Место рожденияРязанская губерния
Дата рождения1861
Дата смерти1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Кондратьев Александр
Мать: Кондратьев ?
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1903
Мать ребёнка: Кондратьев Анна
д. Заболотовская Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кондратьев Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кондратьев Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кондратьев Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратьев Анна
Смерть
1959
Дедовск