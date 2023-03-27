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Кондратьев Тихон Александрович

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Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кондратьев Александр

Мать: Кондратьев ?

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1903

Сын: Кондратьев Константин

Мать ребёнка: Кондратьев Анна

д. Заболотовская Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кондратьев Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кондратьев Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кондратьев Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьев Анна

Смерть
1959
Дедовск
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