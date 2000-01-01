Ухань (Банкет) Жанна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухань (Банкет) Жанна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1979

Сын: Ухань Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Ухань Григорий Александрович

Рождение ребёнка
04.07.1984

Сын: Ухань Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ухань Григорий Александрович

Рождение ребёнка
10.09.1989

Дочь: Бочарова Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Ухань Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухань Григорий Александрович

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