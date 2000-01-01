Ухань (Банкет) Жанна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1979
Сын: Ухань Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Ухань Григорий Александрович
Рождение ребёнка
04.07.1984
Сын: Ухань Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ухань Григорий Александрович
Рождение ребёнка
10.09.1989
Дочь: Бочарова Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Ухань Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно