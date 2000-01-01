Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петров

Иван Петров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1873

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния Гаврилова

Рождение ребёнка
13.09.1878

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close