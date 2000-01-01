Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1873
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния Гаврилова
Рождение ребёнка
13.09.1878
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Гаврилова
Смерть
Неизвестно