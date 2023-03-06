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Севенко Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.

Дочь: Карпец Любовь Кондратьевна

Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.02.1908 ст.

Сын: Савенко Валентин Кондратьевич

Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Дочь: Шведовская Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.1912 ст.

Сын: Савенко Виталий Кондратьевич

Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.04.1920

Сын: Савенко Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович

Волковинцы, Хмельницька область
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