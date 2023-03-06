Севенко Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.
Дочь: Карпец Любовь Кондратьевна
Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович
Рождение ребёнка
01.02.1908 ст.
Сын: Савенко Валентин Кондратьевич
Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Дочь: Шведовская Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович
Рождение ребёнка
01.04.1912 ст.
Сын: Савенко Виталий Кондратьевич
Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович
Рождение ребёнка
08.04.1920
Сын: Савенко Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Севенко Кондрат Киприанович