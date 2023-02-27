Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Пестов Василий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Пестов Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно