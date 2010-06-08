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Кузнецов Тимур Игорьевич
Кузнецов Тимур Игорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Игорь Юрьевич
1987 г.р.
Мать
Кузнецова Анна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2010
Отец:
Кузнецов Игорь Юрьевич
Мать:
Кузнецова Анна
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