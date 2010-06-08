Кузнецов Тимур Игорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Тимур Игорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2010

Отец: Кузнецов Игорь Юрьевич

Мать: Кузнецова Анна

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