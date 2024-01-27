Егоров Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Геннадий

Егоров Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Егорова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1974

Дочь: Сорокина Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.