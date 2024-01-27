Егоров Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Егорова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1974
Дочь: Сорокина Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно