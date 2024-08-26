Орлов Александр Павлинович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Орлов Павлин Васильевич
Мать: Орлова Мария Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Орлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Орлова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Орлова) Параскева Александровна
Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Орлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна
Смерть
Неизвестно