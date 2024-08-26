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Орлов Александр Павлинович

Место рождения

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Орлов Павлин Васильевич

Мать: Орлова Мария Козминична

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Аполлинария Никаноровна

Место жительства
Неизвестно
Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Орлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Орлова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Орлова) Параскева Александровна

Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Орлов Иван Александрович

Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Орлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Орлова Аполлинария Никаноровна

Краски, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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