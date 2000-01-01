Папылев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1987
Мать ребёнка: Папылева Ольга Игоревна
Рождение ребёнка
29.08.1993
Дочь: Шмыкова Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Папылева Ольга Игоревна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно