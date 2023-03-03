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Курохтин Ефим Васильевич

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Место рождения

д.Лобынцево, Сосковский район, Орловская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лобынцево, Сосковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Сын: Курохтин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

д.Лобынцево, Сосковский район, Орловская область
Смерть
1973
д.Новая Жизнь, Лобынцевский с\с, Сосковский район, Орловская область
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