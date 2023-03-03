Курохтин Ефим Васильевич
Место рожденияд.Лобынцево, Сосковский район, Орловская область
Дата рождения1887
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лобынцево, Сосковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.12.1912
Сын: Курохтин Алексей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
д.Лобынцево, Сосковский район, Орловская область
Смерть
1973
д.Новая Жизнь, Лобынцевский с\с, Сосковский район, Орловская область