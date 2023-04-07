Чистякова Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Пелагея Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чистяков Федор Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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