Чистякова Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно