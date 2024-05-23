Дормидонт Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Афонасий Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
в 1848 году ему 64 или 74 года (неразборчиво)
Рождение ребёнка
1787
Сын: Антон Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Никита?? Никифор?? Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Григорий Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прохор Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Поликарп Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно