Дормидонт Екимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дормидонт Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Афонасий Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

в 1848 году ему 64 или 74 года (неразборчиво)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Антон Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Никита?? Никифор?? Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Григорий Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Прохор Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Поликарп Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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