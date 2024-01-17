Ягдарова Мариамна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Залешина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1935
Дочь: Бижко Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ягдарова Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ягдаров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно