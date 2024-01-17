Ягдарова Мариамна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдарова Мариамна Кузьминична

Ягдарова Мариамна Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Залешина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.1935

Дочь: Бижко Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ягдаров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ягдарова Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ягдаров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ягдаров Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягдаров Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close