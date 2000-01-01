Блэкмен (Дофман) Сара
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1876
Дата смерти01.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Rothfeld Frances
Отец ребёнка: Blackman Самуэль Аронович
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Ida
Отец ребёнка: Blackman Самуэль Аронович
Рождение ребёнка
29.09.1911
Сын: Blackman Benjamin
Отец ребёнка: Blackman Самуэль Аронович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.1940