Блэкмен (Дофман) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блэкмен (Дофман) Сара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1876

Дата смерти

01.05.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Rothfeld Frances

Отец ребёнка: Blackman Самуэль Аронович

Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Ida

Отец ребёнка: Blackman Самуэль Аронович

Рождение ребёнка
29.09.1911

Сын: Blackman Benjamin

Отец ребёнка: Blackman Самуэль Аронович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.1940
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