Багарядцев Прокопий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багарядцев Прокопий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич

Мать: Багарядцева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
28.01.1874

Жена: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/237433
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Багарядцев Игнатий Прокопьевич

Мать ребёнка: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Деева (Багарядцева) Ольга Прокопьевна

Мать ребёнка: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)

Рождение ребёнка
20.07.1888

Дочь: (Багарядцева) Олимпиада Прокопьевна

Мать ребёнка: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)

Рождение ребёнка
21.04.1890

Сын: Багарядцев Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)

Рождение ребёнка
25.06.1891

Дочь: (Багарядцева) Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1115599
Смерть
Неизвестно

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