Багарядцев Прокопий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
28.01.1874
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/237433
Рождение ребёнка
Около 1876
Рождение ребёнка
Около 1880
Рождение ребёнка
20.07.1888
Рождение ребёнка
21.04.1890
Рождение ребёнка
25.06.1891
Дочь: (Багарядцева) Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Смородинова (Багарядцева) Евгения Феофановна (Федотовна)
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1115599
Смерть
Неизвестно