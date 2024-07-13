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Струнина Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнин Иосиф Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струнина Пелагея Иосифович(Осипович)

Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)

Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Струнин Кузьма Иосифович(Осипович)

Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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