Струнина Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струнина Пелагея Иосифович(Осипович)
Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)
Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Струнин Кузьма Иосифович(Осипович)
Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Отец ребёнка: Струнин Иосиф Прокопьевич
Смерть
Неизвестно