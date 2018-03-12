Ляшенко (Барковская) Надежда Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко (Барковская) Надежда Карловна

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Место рождения

Харбин

Дата рождения

22.08.1925

Дата смерти

12.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925

Отец: Барковский Карл Гаврилович

Мать: Барковская Вера Ильинична

Харбин
Рождение ребёнка
26.06.?

Сын: Ляшенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.?

Сын: Ляшенко Евгений Иванович

Отец ребёнка: Ляшенко Иван Васильевич

Смена фамилии
Неизвестно
В связи с бракосочетанием взята фамилия мужа - Ляшенко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляшенко Иван Васильевич

Смерть
12.03.2018
Москва, город федерального значения Москва
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