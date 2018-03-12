Ляшенко (Барковская) Надежда Карловна
Место рожденияХарбин
Дата рождения22.08.1925
Дата смерти12.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925
Харбин
Рождение ребёнка
26.06.?
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.?
Отец ребёнка: Ляшенко Иван Васильевич
Смена фамилии
Неизвестно
В связи с бракосочетанием взята фамилия мужа - Ляшенко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2018
Москва, город федерального значения Москва