Батюшко (Ракач) Зинаида Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюшко (Ракач) Зинаида Романовна

Батюшко (Ракач) Зинаида Романовна

Место рождения

Красное, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

24.08.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тит (Батюшко) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Батюшко Николай Алексеевич

Бракосочетание
07.09.1957

Муж: Батюшко Николай Алексеевич

Стрельно, Ивановский район, Брестская область
Смерть
24.08.2022
Гродно, Гродненская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.