Батюшко (Ракач) Зинаида Романовна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти24.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тит (Батюшко) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Батюшко Николай Алексеевич
Бракосочетание
07.09.1957
Стрельно, Ивановский район, Брестская область
Смерть
24.08.2022
Гродно, Гродненская область