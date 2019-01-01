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Малинин Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.?

Дата смерти

01.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: Малинин Константин Иванович

Мать: Зайцева Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Валентина Серафимовна

Рождение ребёнка
18.08.1991

Сын: Малинин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Александрова Валентина Серафимовна

Рождение ребёнка
25.01.1993

Дочь: Малинина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Александрова Валентина Серафимовна

Верхний Кугенер, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
01.01.2019

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