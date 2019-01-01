Малинин Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.?
Дата смерти01.01.2019
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1991
Мать ребёнка: Александрова Валентина Серафимовна
Рождение ребёнка
25.01.1993
Дочь: Малинина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Александрова Валентина Серафимовна
Верхний Кугенер, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
01.01.2019