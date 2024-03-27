Кулаков Пётр
Место рожденияRussia, Kirovskaya oblast, Osinniki
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти18.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: Кулаков Иван
Мать: Кулакова Наталья
Russia, Kirovskaya oblast, Osinniki
Рождение ребёнка
22.02.1941
Дочь: Попенко Ирина Петровна
Мать ребёнка: Кулакова Афанасья
Осинники Кировская обл.
Смерть
18.05.1993
Russia, Samarskaya oblast, Tolyatti