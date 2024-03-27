Кулаков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаков Пётр

Кулаков Пётр

Место рождения

Russia, Kirovskaya oblast, Osinniki

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

18.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Кулаков Иван

Мать: Кулакова Наталья

Russia, Kirovskaya oblast, Osinniki
Рождение ребёнка
22.02.1941

Дочь: Попенко Ирина Петровна

Мать ребёнка: Кулакова Афанасья

Осинники Кировская обл.
Смерть
18.05.1993
Russia, Samarskaya oblast, Tolyatti
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close