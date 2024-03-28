Шеин Осип Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеин Осип Дмитриевич

Шеин Осип Дмитриевич

Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шеин Дмитрий Мартьянович

Мать: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеина Агриппина Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Федора Александровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шеин Андрон Осипович

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Отдан в рекруты в 1829 г., в Палымской
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.