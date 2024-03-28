Шеин Осип Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Шеин Дмитрий Мартьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеина Агриппина Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шеин Андрон Осипович
Мать ребёнка: не указана
Отдан в рекруты в 1829 г., в Палымской
Смерть
Неизвестно