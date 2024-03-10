Потапенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапенко Александр

Потапенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.08.2004

Жена: Потапенко Анастасия

Рождение ребёнка
10.01.2006

Сын: Потапенко Максим

Мать ребёнка: Потапенко Анастасия

Россия Московская обл. г.Коломна
Рождение ребёнка
25.09.2011

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Потапенко Анастасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close