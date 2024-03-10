Потапенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1978
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.08.2004
Жена: Потапенко Анастасия
Рождение ребёнка
10.01.2006
Сын: Потапенко Максим
Мать ребёнка: Потапенко Анастасия
Россия Московская обл. г.Коломна
Рождение ребёнка
25.09.2011
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Потапенко Анастасия