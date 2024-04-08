Есакова (Балашова) Антонина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова (Балашова) Антонина?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1937

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Василий Иванович

Смерть
1997
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