Есакова (Балашова) Антонина?
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1937
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997