Поспелов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелов Геннадий Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

30.07.1899

Дата смерти

12.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1899
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
12.04.1992
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1992
Москва, город федерального значения Москва
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