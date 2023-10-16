Бровкин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бровкин Никита
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бровкин Семён
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бровкин ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бровкин ?
Смерть
Неизвестно