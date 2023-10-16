Бровкин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бровкин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Мать ребёнка: не указана

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бровкин Семён

Мать ребёнка: не указана

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бровкин ?

Мать ребёнка: не указана

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бровкин ?

Мать ребёнка: не указана

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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