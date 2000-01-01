Чурайкина Мавра Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чурайкин Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Чурайкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Чурайкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Чурайкин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно