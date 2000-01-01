Чурайкина Мавра Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурайкина Мавра Евстигнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чурайкин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Чурайкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Чурайкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Чурайкин Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурайкин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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