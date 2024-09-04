Затолокина (Гусарова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.08.1910
Муж: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
09.08.1911
Дочь: (Затолокина) Наталья
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
02.08.1914
Дочь: (Затолокина) Евдокия
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
19.12.1915
Дочь: (Затолокина) Мария
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: (Затолокина) Ефросинья
Отец ребёнка: Затолокин Максим