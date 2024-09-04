Затолокина (Гусарова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина (Гусарова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.08.1910

Муж: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
09.08.1911

Дочь: (Затолокина) Наталья

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
02.08.1914

Дочь: (Затолокина) Евдокия

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
19.12.1915

Дочь: (Затолокина) Мария

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: (Затолокина) Ефросинья

Отец ребёнка: Затолокин Максим

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