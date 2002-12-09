Щеголенков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1939
Дата смерти09.12.2002
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1939
Отец: Щеголенков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголенкова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголенкова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1972
Дочь: Калашникова (Щеголенкова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна
Смерть
09.12.2002