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Щеголенков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1939

Дата смерти

09.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1939

Отец: Щеголенков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголенкова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголенкова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1972

Дочь: Калашникова (Щеголенкова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Щеголенкова Александра Петровна

Смерть
09.12.2002

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