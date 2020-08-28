Черкашина Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашина Клавдия Дмитриевна

Черкашина Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1950

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1950

Отец: Батагов Дмитрий Федорович

Мать: Батагова (Пыхтина) Пелагея Маисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
20.02.1972

Сын: Черкашин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Черкашин Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
07.03.1980

Дочь: Маркелова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Черкашин Петр Георгиевич

Смерть
28.08.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.