Черкашина Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1950
Дата смерти28.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1972
Сын: Черкашин Валерий Петрович
Отец ребёнка: Черкашин Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
07.03.1980
Дочь: Маркелова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Черкашин Петр Георгиевич
Смерть
28.08.2020