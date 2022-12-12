Пудов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1886 ст.
Дата смерти?.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886 ст.
Отец: Пудов Сергей Григорьев
Мать: Дарья Иванова
Богородицкая церковь, село Ухтубуж, Кологривского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
18.02.1905 ст.
Бракосочетание
1915
Жена: Пудова Вера Иванова
дочь Зинаида родилась 1.10.1916 г
Бракосочетание
08.05.1920
Жена: Пудова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1921
Дочь: Молодцова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Пудова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1927
Мать ребёнка: Пудова Мария Васильевна
Макарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1933
Дочь: Калинина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Пудова Мария Васильевна
Военная служба
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Смерть
?.02.1986