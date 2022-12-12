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Пудов Василий Сергеевич

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Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.01.1886 ст.

Дата смерти

?.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886 ст.

Отец: Пудов Сергей Григорьев

Мать: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Богородицкая церковь, село Ухтубуж, Кологривского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
18.02.1905 ст.

Жена: Пудова Александра Филипповна

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1915

Жена: Пудова Вера Иванова

дочь Зинаида родилась 1.10.1916 г
Бракосочетание
08.05.1920

Жена: Пудова Мария Васильевна

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1921

Дочь: Молодцова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Пудова Мария Васильевна

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Пудов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пудова Мария Васильевна

Макарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1933

Дочь: Калинина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Пудова Мария Васильевна

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Смерть
?.02.1986
Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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