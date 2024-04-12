Николай Герасимов
Место рождения
Дата рождения11.10.1874 ст.
Дата смерти24.10.1874 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.10.1874 ст.
Отец: Герасим Иванов
Мать: Авдотья Максимова
Дата рождения (крещения): 11 (12) октября 1874 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-21... Показать все
Крещение
12.10.1874 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Павелъ Ивановъ 56-25-218-169об-170
Смерть
24.10.1874 ст.
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева Собственника Герасима Иванова сынъ – Николай, 24(26) октября 1874, 1/2 мес., отъ младенческой, 56-25-218-183об-184
Похороны
26.10.1874 ст.