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Николай Герасимов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

11.10.1874 ст.

Дата смерти

24.10.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Рождение
11.10.1874 ст.

Отец: Герасим Иванов

Мать: Авдотья Максимова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 11 (12) октября 1874 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-21... Показать все
Крещение
12.10.1874 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Павелъ Ивановъ 56-25-218-169об-170
Смерть
24.10.1874 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева Собственника Герасима Иванова сынъ – Николай, 24(26) октября 1874, 1/2 мес., отъ младенческой, 56-25-218-183об-184
Похороны
26.10.1874 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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